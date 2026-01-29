Биолог Шеина: хлеб с небольшой плесенью можно употребить в пищу в виде гренок

Выпечка часто портится из-за неправильного хранения, но этот процесс можно предотвратить.

Употреблять хлеб с плесенью допустимо лишь в редких случаях, если поражение его участков минимально и только после интенсивной термической обработки. Об этом в беседе с Газета.ру рассказала доктор биологических наук, профессор кафедры гигиены Наталья Шеина.

По словам эксперта, чаще всего плесень появляется из-за неправильного хранения. Хлеб нередко держат в полиэтиленовых пакетах при комнатной температуре, а такая среда идеально подходит для размножения грибков. При этом, если плесень затронула лишь небольшой участок и находится на ранней стадии, продукт разрешается использовать исключительно после сильного нагрева, к примеру, для приготовления сухарей или гренок.

К тому же специалист подчеркнула, что механическое удаление испорченного участка не всегда делает хлеб безопасным. Если плесень распространилась по всей буханке, грибные споры могут находиться глубоко внутри мякиша, даже если внешне это незаметно. В таких случаях продукт не желательно употреблять в пищу. Для замедления порчи хлеба, Шеина порекомендовала хранить его в холодильнике.

Также эксперт обратила внимание на правила хранения сухофруктов. По ее словам, им необходим доступ воздуха, поскольку в герметичной упаковке без вентиляции они быстро покрываются плесенью и теряют полезные свойства.

