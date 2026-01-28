Слезы не должны размазать грим: Гузеева рассказала, как справляется со стрессом

Лариса Гузеева рассказала, что ей помогает справиться со стрессом ее собака

Поклонники также поддерживают артистку.

Актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой помогает справиться со стрессом и обидами ее питомец. Личными переживаниями она поделилась в своем блоге.

Пост артистка сопроводила фотографией со своей собакой по кличке Жужа. В публикации 66-летняя Гузеева призналась, что в сложные моменты именно питомец помогает ей держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.

«Когда накрывает обида, и тебе трудно справиться, а слезы размажут грим, а этого допустить нельзя — работа, и что? Отвечаю: теплый живой компресс на затылок. Моя спасительница, моя воительница, моя отдушина», — написала телеведущая.

Поклонники поддержали артистку в комментариях под публикацией. Пользователи отметили, что собаки часто становятся лучшей эмоциональной опорой в трудные периоды, и пожелали Гузеевой не обращать внимания на негатив.

Последний год для Гузеевой выдался непростым. В сети ее продолжали критиковать из-за участия в рекламе вилл на Бали предпринимателя Сергея Домогацкого, которого обвиняют в мошенничестве. По данным СМИ, от его действий могли пострадать не менее 60 человек. При этом сама Гузеева заявляла, что тоже стала жертвой обмана.

