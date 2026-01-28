Мессенджер MAX вошел в топ-5 самых быстроразвивающихся интернет-сервисов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Цифровой суверенитет, которым обладает Россия, составляет предмет национальной гордости.

Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстроразвивающихся интернет-сервисов. Его пользователями стали 89 миллионов человек, причем 60 миллионов используют его ежедневно. Об этом заявил замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пленарном заседании IX Всероссийского форума МФЦ.

Кириенко подчеркнул, что во всем мире есть всего три государства, обладающих цифровым суверенитетом. Это США, Китай и теперь Россия. Цифровой суверенитет составляет предмет национальной гордости и важный аспект безопасности, отметил замруководителя администрации президента.

При этом, как уточнил Кириенко, Россия не изолируется от технических средств и сервисов других стран, будучи открыта для любых иностранных инструментов лишь с одним условием — уважать российских граждан, страну и законы, соблюдать нормы — тогда они смогут работать у нас без всяких ограничений.

