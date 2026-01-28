Дженнифер Грей вернется к роли Бэби в продолжении «Грязных танцев»

Фото: www.globallookpress.com/Aleksander Majdanski

Ее партнера по первой картине, Патрика Суэйзи, не стало в 2009 году.

Актриса Дженнифер Грей вновь исполнит роль Фрэнсис «Бэби» Хаусман в продолжении культового фильма «Грязные танцы». Об этом сообщает издание New York Post.

По информации киностудии Lionsgate, 65-летняя артистка не только сыграет ключевого персонажа, но и возьмет на себя обязанности исполнительного продюсера проекта.

Сценарий к сиквелу пишет Ким Розенсток, ранее работавшая над шоу «Умираю, как хочу секса». Продюсированием ленты займутся Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон, известные по хитам «Голодные игры» и «Безумно богатые азиаты».

При этом, Джонатан Левин, который изначально должен был режиссировать картину, остался в команде лишь в качестве исполнительного продюсера.

Грей призналась, что образ Бэби занимает особое место в ее душе и сердцах миллионов преданных зрителей.

«Я долго думала, какой могла бы быть жизнь Бэби спустя столько лет, но потребовалось время, чтобы собрать команду людей, которым можно доверить наследие оригинального фильма», — заявила Дженнифер Грей.



Фото: www.globallookpress.com/imago stock& people via www.imago; Кадр из к/ф «Грязные танцы», реж. Эмиль Ардолино, 1987 г

Актриса подчеркнула, что в новой ленте создатели не будут пытаться заменить Патрика Суэйзи, который скончался в 2009 году от рака поджелудочной железы. По словам Грей, невозможно повторить то магическое взаимодействие, которое было между ними на экране. Из-за этого сиквел пойдет по иному пути, создавая совершенно новую историю.

Оригинальный фильм 1987 года рассказывал о любви юной девушки Фрэнсис по прозвищу Бэби и инструктора по танцам Джонни Кастла во время летнего отдыха в горах Катскилл. Глава Lionsgate Motion Picture Group Адам Фогельсон отметил, что студия крайне ответственно подошла к подбору творческой группы, чтобы фанаты с радостью приняли возвращение в отель «Келлерман».

Съемки новой части должны стартовать уже в конце текущего года. Однако точная дата выхода фильма в прокат пока не разглашается. Продюсеры уверены, что эмоциональность и бунтарский дух «Грязных танцев» остаются актуальными и сегодня, спустя почти 40 лет после премьеры первой части.

