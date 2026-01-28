Временный президент Сирии прибыл в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Фото, видео: 5-tv.ru

Временный руководитель Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с визитом в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующие кадры публикует 5-tv.ru.

Самолет сирийской делегации приземлился в аэропорту Внуково. По прибытии аш-Шараа у трапа воздушного судна встретил заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Визит проходит в рамках развития двусторонних контактов между Москвой и Дамаском.

До этого в Кремле сообщили, что переговоры состоятся в формате рабочего завтрака, а также предусмотрена отдельная личная встреча российского президента с временным лидером Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что после смены руководства в Сирии взаимодействие между двумя странами заметно активизировалось.

«Будут российско-сирийские переговоры в формате рабочего завтра и также отдельная беседа президента и господина (Ахмеда. — Прим. ред.) аш-Шараа. Активно развиваются взаимоотношения с сирийско-арабской республикой после смены руководства», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что вопросы, касающиеся присутствия российских вооруженных сил на территории Сирии, находятся в ведении Министерства обороны. При этом он уточнил, что соответствующую тематику также обсудят в ходе переговоров между лидерами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сирийский лидер посещал Россию в октябре. Тогда Владимир Путин отметил крепкие и дружественные отношения двух государств, а также выразил уверенность, что молодые сирийцы, получающее образование в России, внесут значительный вклад в укрепление сотрудничества между Москвой и Дамаском.

