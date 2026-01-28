Череда обысков: подробности коррупционного скандала с экс-заместителем губернатора Кубани Миньковой

Экс-заместитель губернатора Кубани Минькова может быть замешана в деле о коррупции

Фото, видео: Официальный сайт муниципального образования Темрюкский район; 5-tv.ru

Ранее она была задержана по подозрению в мошенничестве.

На юге России сейчас разгорается коррупционный скандал. Бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову подозревают в крупном мошенничестве в сфере здравоохранения.

Предполагают, что она сдавала в аренду принадлежащее ее семье здание под поликлинику, за которую платили из бюджетных средств. В Минздраве региона уже прошли обыски. Стоит отметить, что за последние несколько месяцев были задержаны несколько высокопоставленных чиновников региона. В запутанной истории разбирался корреспондент «Известий» Денис Доля.

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края в сопровождении силовиков заводят в главный офис телекомпании «Кубань 24». C осени 2025 года Анна Минькова занимала должность генерального директора телекомпании. Ее подозревают в участии в коррупционных схемах.

До октября 2025 года она отвечала за социальные объекты региона — школы, больницы, детские сады. Но внезапно ушла в отставку, заявив, что поступает так по личным убеждениям. Однако за кадром уже давно кипят страсти. Ведь еще в 2020 году в интернете появилась информация о том, что свекровь Миньковой якобы получила в собственность почти 600 квадратных метров в здании государственной поликлиники и сдавала их в аренду самой же поликлинике.

Деньги шли из бюджета края. А это государственное учреждение, и сдавать помещения там вообще нельзя. Тогда Минькова подала заявление, потребовав защитить ее репутацию. Краснодарский краевой суд встал на ее сторону и обязал СМИ удалить публикации и видео по этой теме.

Сейчас главный врач той самой поликлиники Руслан Щербань заявляет, что впервые слышит об этой схеме, а о задержании Миньковой ему вообще ничего не известно:

«Эта больница, во-первых, не сдается, это частная, ой, частная, государственная собственность».

Журналистам удалось поговорить с бывшей свекровью подозреваемой. Но та не может поверить, что Минькова замешана в коррупционной схеме.

«Очень порядочный человек, добрый, всем поможет, отзывчивая, хорошая. Что мне сказать, она мне как бывшая невестка, я не могу ничего плохого сказать», — заявила мать бывшего супруга Анны Миньковой Людмила Васильева.

Помимо Миньковой, обыски прошли и в кабинете у министра здравоохранения края. Предварительно, Евгений Филиппов так же связан с коррупционной деятельностью бывшего вице-губернатора.

Это уже шестой чиновник за месяц, к которому в дверь постучались силовики. Сейчас жители Краснодарского края замерли в ожидании меры пресечения для Миньковой, о которой совсем скоро станет известно.

