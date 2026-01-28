Суд в Москве постановил снести незаконную пристройку в столичном ЖК

Фото, видео: 5-tv.ru

Владелица незаконной пристройки оказалась жительницей тамбовской глубинки.

В Москве получил продолжение скандал с незаконной пристройкой в одном из элитных ЖК. Мало того, что ее возвели незаконно, так она еще повлияла на безопасность всего дома, по которому пошли трещины. Суд постановил снести самострой, и, казалось бы, на этом все должно было закончиться. Однако, собственник, видимо, решил иначе. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков продолжит.

