Идут учиться: количество вакансий курьеров на полной занятости впервые снизилось

Количество вакансий курьеров на полной занятости впервые снизилось в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Для предпринимателей в этом нашлась выгода.

В России впервые зафиксировали сокращение числа вакансий для курьеров на полную ставку. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные HeadHunter.

По результатам 2025 года количество предложений о работе доставщиков с полным графиком снизилось до 69,2 тысячи. Это на 2,1% меньше показателей предыдущего периода.

В то же время сегмент частичной занятости показал стремительный рост — на 36,8%. На текущий момент этот показатель достиг отметки в 127,5 тысячи объявлений.

При этом, работа с гибким графиком составляет уже 63% от всего объема предложений в этой сфере.

Исследование также выявило существенную разницу в предлагаемых доходах. Для совместителей средняя зарплата выросла на 30%, составив 154,6 тысячи рублей. Тогда как при полной занятости она увеличилась на 18%, до 126,7 тысячи рублей.

Фактическое вознаграждение курьеров остается вариативным и зависит от множества факторов, включая количество смен, регион работы, погодные аномалии и наличие бонусов за тяжелые грузы или скорость.

По мнению экспертов, переход на гибкий график обусловлен запросами самих соискателей. Они стремятся совмещать доставку с учебой или другой деятельностью. Для предпринимателей такой формат удобен тем, что позволяет привлекать людей именно в часы пиковых нагрузок, сокращая расходы на регулярный персонал.

Однако специалисты предупредили, что массовый переход на временных исполнителей может привести к размытию стандартов качества. Также такой подход не решит проблему кадрового голода. Дефицит в отрасли обостряется из-за оттока трудовых мигрантов и низкой популярности профессии среди местных жителей.

