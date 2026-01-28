На площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге произошел пожар

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

Огонь охватил около 300 квадратных метров.

На территории бывшего завода Volkswagen в Калуге вспыхнул пожар. О происшествии 5-tv.ru сообщило региональное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве уточнили, что сигнал о пожаре получили с Автомобильной улицы, где расположен промышленный объект. Очаг возгорания находился в помещении для утилизации пенопласта.

По предварительным данным спасателей, огонь охватил около 300 квадратных метров. Сотрудников предприятия оперативно вывели из здания. Эвакуацию организовала администрация завода.

Позднее сообщили, что пожар оперативно потушили. Никто не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося предстоит выяснить.

Ранее, 27 января, в МЧС сообщали о крупном пожаре на складе в Волгограде. Тогда площадь возгорания составляла порядка тысячи квадратных метров, а к следующему дню пожар постностью потушили. При этом огонь затронул территорию до полутора тысяч квадратных метров.

Ранее, писал 5-tv.ru, в результате пожара в частном доме с хостелом в Балашихе погибли четыре человека. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту гибели людей.

