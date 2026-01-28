Дочь Лерчек расплакалась из-за новости о том, что у нее будет брат

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Девятилетняя Алиса — единственная дочь блогера.

Старшая дочь блогера Лерчек эмоционально отреагировала на известие о скором пополнении в семье. Девятилетняя Алиса расплакалась, узнав, что у нее появится не сестра, а младший брат. Кадрами с гендер-пати поделился в личном блоге избранник Лерчек, аргентинский хореограф Луис Сквиччиарини.

Алиса остается единственной дочерью среди троих детей Лерчек и, судя по реакции, надеялась на изменение этого расклада. Гендер-пати провели в камерном формате, но с эффектной деталью: главным «спойлером» стал многоярусный торт. Именно цвет начинки должен был дать ответ на главный вопрос. Когда пара отрезала первые кусочки, внутри оказались голубые коржи — знак того, что в семье появится сын. В этот момент сцену дополнили дым и конфетти того же оттенка.

Валерия Чекалина в настоящее время находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе за пределы России свыше 251,6 миллиона рублей. Свою причастность к вменяемым эпизодам блогер отрицает.

От предыдущего брака Лерчек воспитывает троих детей: двойню — Алису и Богдана, а также младшего сына Льва.

