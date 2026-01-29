Это совсем не безобидно: самые опасные для женского здоровья привычки

Фото: 5-tv.ru

Гинеколог рассказала, к каким губительным последствиям приводят привычные для многих вещи.

Многие безобидные, на первый взгляд, привычки могут оказаться губительными для женского здоровья. Об этом сообщила репродуктолог, акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Гюнай Салаева в беседе с Lenta.ru.

Прежде всего, огромное влияние на женское здоровье оказывает курение. Эта пагубная привычка ускоряет истощение яичникового резерва, приводит к ранней менопаузе, повреждает яйцеклетки. Шанс забеременеть снижается. При этом повышается риск внематочной беременности, отмечает специалист. Также на возрастает риск выкидыша, отслойки плаценты и преждевременных родов.

«Кроме того, токсические компоненты сигарет увеличивают вероятность онкологических заболеваний, в частности рака шейки матки, который занимает четвертое место из наиболее распространенных видов рака среди женщин», — говорит Салаева.

Алкоголь тоже оказывает влияние на женское здоровье. Дело в том, что спиртные напитки нарушают работу печени, которая метаболизирует эстрогены. В итоге это приводит к эстроген-доминированию и провоцирует эндометриоз. Также появляются проблемы с щитовидкой и наступает предменструальный синдром.

У пьющих женщин риск выкидыша возрастает до 30%. Если ребенок все же появится на свет, то у него, вероятно, будет врожденная аномалия.

Помимо этого, не стоит недооценивать и более безобидные, на первый взгляд, привычки. Например, недосып и нарушение режима дня. Для многих людей это стало настоящей нормой жизни, однако это сильно влияет наш организм, и не в лучшую сторону.

Так, недостаточное количество сна напрямую влияет на гормоны. В итоге у нас повышается уровень кортизола — гормона стресса, который подавляет выработку прогестерона — главного женского гормона. Также нарушается выработка гормонов, отвечающих за голод и сытость, что приводит к перееданию Кроме того, снижается иммунная защита и также могут обостриться хронические воспалительные процессы.

Несбалансированное питание — еще одна серьезная проблема. Если вы едите много сахара и простых углеводов, то можно получить инсулинорезистентность. Это, в свою очередь, лежит в основе синдрома поликистозных яичников, бесплодия и ожирения.

Ношение синтетики тоже наносит вред женщинам. Например, трусы из такого материала создают «парниковый эффект». В такой среде начинают размножаться бактерии и грибок. Если носите стринги — высок риск перенести бактерии из анальной области во влагалище, добавляет гинеколог.

