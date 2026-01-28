От ушанки до slavic girl: куда пропали меховые шапки и почему они возвращаются

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Сегодня этот аксессуар можно увидеть совершенно в другом качестве.

Когда-то меховая шапка была не модным выбором, а вопросом выживания. В стране с длинной зимой и пронизывающим ветром она выполняла простую функцию — сохранять тепло. Сегодня же мех выглядит как что-то из прошлого, но именно это прошлое снова начинает медленно возвращаться в моду.

Зачем меховые шапки были нужны

В советское время меховую шапку носили из рациональных соображений. Зимы были холоднее, отопление — нестабильнее, а выбор альтернатив минимален.

Ушанки, кубанки, аккуратные норковые шапки внедрялись в гардеробы россиян независимо от возраста и профессии. Это не было заявлением о статусе, это была практичность.

При этом мех все равно говорил о положении человека. Кто-то ходил в кролике или овчине, кто-то — в нутрии, а норка или песец уже считались признаком достатка. Но даже самые роскошные варианты выглядели сдержанно.

Когда мех стал кричать о богатстве

В 1990-е меховые шапки перестали быть просто теплой одеждой и превратились в визуальный маркер успеха. Пышный песец, огромные лисьи шапки, блестящая норка — все это работало на образ силы и достатка. Особенно в сочетании с кожаными пальто, массивными украшениями и высокими каблуками.

Именно тогда сформировался образ «жены бандита» — гипертрофированный, нарочитый, почти карикатурный. Мех был громким, тяжелым, демонстративным. Его носили не для тепла, а чтобы быть заметной.

Из какого меха делали шапки

Материал меховой шапки всегда имел значение. Кролик был самым доступным и недолговечным. Овчина — практичной и теплой. Нутрия считалась удачным компромиссом между ценой и качеством. Норка ассоциировалась с «приличной жизнью», а песец и лиса — с роскошью.

Меховые шапки редко покупали на один сезон. За ними ухаживали, подбивали бумагой, хранили в коробках, надевали на трехлитровые банки.

Почему меховые шапки исчезли

Исчезновение меховых шапок не было резким. Оно совпало с несколькими процессами сразу. Во-первых, появились современные материалы — легкие, теплые, непромокаемые. Во-вторых, изменился городской стиль: минимализм, спорт, функциональность.

К меху добавился и этический вопрос. Для многих он стал символом жестокости и старомодности.

Есть и другие минусы — мех боится влаги, реагентов, его сложно чистить и хранить. В условиях мегаполиса он стал скорее проблемой, чем решением.

Вторая жизнь: slavic girl

Сегодня мех возвращается, но совсем в другом качестве. Тренд на slavic girl (зимний образ славянской девушки в дорогой одежде. — Прим. ред.), интерес к эстетике 1990-х, TikTok-образы «жен бандитов» вытащили меховые шапки с антресолей.

Их носят с худи, спортивными куртками, кроссовками. Часто это винтажные образцы или модели из экомеха. Такая шапка больше не символ богатства. Этот аксессуар стал стилистической цитатой, визуальным жестом, отсылкой к прошлому.

Меховые шапки возвращаются тихо. Они не заполняют улицы и не становятся обязательным элементом гардероба. Но они снова появляются в съемках, на показах, в соцсетях. Теперь это не про спасение от морозов, а про идентичность и игру с культурным кодом.

Россияне перестали носить меховые шапки потому, что больше в них не нуждались. Но мода любит возвращать то, что когда-то было слишком привычным. Теперь мех снова с нами — осторожно, выборочно и совсем с другим смыслом.

