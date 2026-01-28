«Останусь жирной»: Ксения Бородина пожаловалась на лишний вес

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Телеведущая негативно относится к популярным препаратам для похудения.

Телеведущая Ксения Бородина выразила резкое недовольство своим текущим весом и заявила о намерении серьезно заняться фигурой. Об этом она сообщила в личном блоге.

Бородина призналась поклонникам, что ее нынешние параметры далеки от идеала, который она себе наметила. Несмотря на желание преобразиться, звезда не собирается использовать популярные сегодня медицинские препараты для снижения веса. Бородина планирует добиться результата естественным путем, используя физические нагрузки и пересмотр рациона.

По словам знаменитости, ее главная цель — избавиться от пяти лишних килограммов, которые доставляют ей дискомфорт.

«Это не мой вес. Он мне не нравится. Не могу сказать, что я много ем, но, видно, питаюсь неправильно. Хотя у меня в жизни добавился спорт, от которого я кайфую. <…> Но никакие „Оземпики“ я колоть не собираюсь. Поэтому либо сама похудею, либо останусь такой жирной», — поделилась Ксения своими мыслями с аудиторией.

Она отметила, что активные тренировки уже стали частью ее повседневности и приносят ей удовольствие.

Теледива регулярно подвергается критике в социальных сетях, но не оставляет нападки хейтеров без ответа. Бурную реакцию вызывает ее брак с блогером Николаем Сердюковым.

Поклонников шокировала разница в статусе — успешная Бородина вышла замуж за ставропольского инфлюенсера, которого окрестили «альфонсом». Критика усилилась после шоу «Сокровища императора», где Сердюков грубо общался с участниками. А на свадьбе в июне 2025-го обнимал других девушек, спровоцировав насмешки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.