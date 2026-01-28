Врачи не смогли спасти: Билан сообщил о потере «полноценного члена семьи»

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; Instagram*/bilanofficial; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трагедия произошла, пока артист был на работе.

У певца Димы Билана умерла домашняя шиншилла по кличке Плюша. О случившемся певец сообщил подписчикам в Instagram*. По словам артиста, зверек каким-то образом выбрался из клетки, а позже был найден рядом с музыкальной техникой с видимой травмой на носу.

«Как назло, снегопад, пробки, а специализированная клиника находилась примерно в 60 километрах от дома. Плюша почти два часа была в дороге. В клинике за нее боролись около четырех часов, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Диагноз — черепно-мозговая травма и отек головного мозга», — написал артист.

Исполнитель признался, что до последнего надеялся спасти питомца, однако усилия ветеринаров не дали результата. Смерть Плюши стала для него тяжелым ударом — Билан не раз делился теплыми моментами, связанными с шиншиллой, и называл ее полноценным членом семьи.

Истории с домашними животными нередко находят отклик у звездной аудитории. Так, блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган также пережили потерю питомца — козы по кличке Мими. Животному даже завели отдельную страницу в соцсетях, где публиковали фото и видео из «деревенской» жизни семьи. Однако в 2024 году коза умерла, что также стало поводом для публичных переживаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ