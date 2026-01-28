Смертельные следы: в США раскрыли детали дела самого загадочного убийцы в стране

Фото: © Getty Images/Getty Images News

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Преступнику грозила казнь на электрическом стуле.

В США представители следственных органов опубликовали основные улики против Брайана Кобергера, которого местная пресса окрестила самым загадочным преступником страны. Об этом сообщила газета New York Post.

Мужчину приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство четырех учащихся Университета Айдахо, совершенное в ноябре 2022 года. Долгое время фигурант отрицал причастность к произошедшему и настаивал на проведении дополнительных экспертиз, однако летом 2025 года он согласился на сделку с правосудием. Кобергер признал вину, чтобы избежать смертной казни на электрическом стуле.

Одним из наиболее веских аргументов стороны обвинения стали ножны от крупного ножа длиной 33 сантиметра, обнаруженные на месте трагедии. Биологический материал, найденный на этом предмете, полностью совпал с ДНК осужденного. Кроме того, сыщики выяснили, что Кобергер приобрел комплект подобных инструментов за несколько месяцев до нападения. Также важную роль сыграли отпечатки обуви: в комнате жертв и на придворовой территории криминалисты выявили следы кроссовок Nike 46-го размера. Рисунок их подошвы оказался идентичен паре, изъятой в доме преступника во время обыска.

Следствие пришло к выводу, что расправа в городе Москоу заняла всего четыре минуты. Согласно материалам дела, ночью злоумышленник тайно вошел в жилое здание и напал на Мэдисон Моген, Кейли Гонсалвес, Ксану Кернодл и Итана Чапина, пока те спали.

Еще две девушки, находившиеся в ту ночь в доме, остались живы. Эксперты полагают, что убийца не планировал оставлять улики специально, а просто запаниковал и поспешил скрыться. Примечательно, что решающим фактором в признании вины стали показания сестры Кобергера, которая решила сотрудничать с прокурорами. Точные мотивы кровавого преступления до сих пор остаются предметом дискуссий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.