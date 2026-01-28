«Держите! Ой…»: мужчина спустил ребенка на тросе с балкона многоэтажки в Воронеже
Мужчина спустил ребенка на тросе с балкона многоэтажки в Воронеже
Все это произошло в присутствии других взрослых.
В Воронеже мужчина привязал трос к ребенку и спустил его из окна многоэтажного здания. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Загадочный инцидент сняли на видео. Дело было, судя по кадрам, посреди ночи. Мужчина в приподнятом настроении взял маленького мальчика в одной футболке и брюках, перевалил его за балкон на мороз и ловко спустил вниз, после чего поднял обратно и взял на руки.
«Держите, держите! Ой…», — говорил мальчик, пока его спускали.
Предположительно, мужчина — отец ребенка. К счастью, после такого аттракциона мальчик не пострадал.
На видео с мужчиной и ребенком также можно заметить еще несколько взрослых рядом. Ради чего все это было сделано — неизвестно, но ситуацией уже заинтересовалась прокуратора.
Ведомство начало проверку после появления в соцсетях и СМИ информации о происшествии с мальчиком.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — проинформировала региональная прокуратура.
