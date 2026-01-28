«Гуляла с мужчинами»: Калашникова прокомментировала расставание Лепса и Кибы

Калашникова заявила, что во время отношений с Лепсом Киба гуляла с другими мужчинами

Модель дала совет бывшей невесте артиста о том, как пиариться на разрыве.

Народный артист России Григорий Лепс испытывал искренние чувства к бывшей невесте Авроре Кибе, тогда как со стороны девушки любви не было. Об этом заявила модель Анна Калашникова, комментируя расставание пары в разговоре с VOICE.

«Было видно, что Лепс влюблен, испытывает яркие эмоции. <…> У Лепса были чувства, и это я знаю от его окружения, слышала об этом очень много», — заявила модель.

При этом о чувствах Кибы Калашникова высказалась скептически. Она считает, что для девушки отношения с артистом были скорее выгодным союзом.

«Мне казалось со стороны, что для Кибы это была выгодная партия для выхода в свет, все-таки пиар. <…> Но конкретно в данной истории я не верю в искренность любви. <…> Все-таки Григорий Викторович — очень весомая персона в шоу-бизнесе. Аврора сразу получила высокий статус и внимание СМИ. Что хотела, то и получила», — сказала Калашникова.

Модель напомнила, что еще в начале романа прогнозировала его недолговечность. Она ставила срок романа в полтора-два года. По ее словам, причиной разрыва стали разные интересы партнеров.

Калашникова также прокомментировала слухи о возможной измене Кибы. Анна подчеркнула, что не верит этим версиям, однако лично видела девушку в компании других мужчин еще во время отношений с Лепсом.

«Она ходила, тусила, гуляла в компании разных мужчин. Это лично видела даже я. Об этом тоже все говорят в тусовке», — заявила модель.

Кроме того, Калашникова дала Кибе совет изменить стратегию поведения после расставания. По ее словам, публике не хватает искренних эмоций и переживаний, тогда как вечеринки и тусовки с мужчинами вызывают лишь негативную реакцию.

Калашникова отметила, что громкие разрывы могут стать толчком для карьеры, но только при грамотной работе с образом и пиаром.

Ранее стало известно, что 63-летний Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба расстались после полутора лет отношений. Девушка сообщила, что они разошлись на хорошей ноте, но не стала раскрывать причины разрыва.

