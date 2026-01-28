Politico: здоровье Трампа становится все более обсуждаемой темой в ЕС
Американский лидер пренебрегает спортивными нагрузками, однако утверждает о хорошем самочувствии.
Чиновники в Европе на всех уровнях все чаще начали поднимать тему ментального здоровья президента США Дональда Трампа. Об этом написало издание Politico.
По данным журналистов, беспокойство состоянием Трампа выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«По словам двух дипломатов, Фицо использовал слово „опасный“, описывая то, как президент США вел себя во время их личной встречи в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде 17 января», — говорится в публикации.
Как утверждает автор публикации, Фицо поделился мнением о ментальном здоровье президента США во время неформальной беседы с коллегами 22 января.
В то же время подробности разговора Трампа со словацким премьером и что именно в словах президента США вызвало опасения у Фицо остаются неизвестными.
«Даже без комментариев Фицо, лидеры и высокопоставленные чиновники Европы все больше обеспокоены „непредсказуемостью“ президента США», — заявило издание со ссылкой на анонимный дипломатический источник в ЕС.
Он добавил, что опасения относительно самочувствия президента США сильнее распространяются на всех этапах обсуждения.
При этом ранее американский лидер отмечал, что у него «исключительное» здоровье и нет никаких заболеваний, влияющих на когнитивные функции, включая болезнь Альцгеймера. Однако Трамп не раз заявлял, что не занимается физкультурой, поскольку не находит удовольствия в спортивных упражнениях, а рацион президента вызывал шок у специалистов по питанию и врачей.
Ранее, писал 5-tv.ru, газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила о признаках старения Трампа. Журналисты издания утверждали, что он не соблюдает предписания врачей и при этом бросается в них отговорками о хорошей генетике.
