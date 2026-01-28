В Госдуме предложили снизить пенсионный возраст женщинам-военным с 45 до 43 лет

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Инициатива не вводит новых льгот, а направлена на устранение дискриминации.

Группа депутатов Государственной Думы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, предлагающий предоставить женщинам, проходившим службу в армии и силовых структурах, право выхода на пенсию по семейным обстоятельствам с 43 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе депутата Дмитрия Свищева.

Документ предусматривает назначение пенсии за выслугу лет военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, уволенным по достижении предельного возраста, состоянию здоровья, в связи с организационно-штатными мероприятиями либо по семейным причинам. Право на выплаты предлагается предоставить при достижении 45 лет для мужчин и 43 лет для женщин при общем трудовом стаже не менее 25 лет.

«Сегодня мы вносим законопроект, который исправляет несправедливость. Речь идет о женщинах, которые выбрали службу Родине, но были вынуждены уволиться по семейным причинам: чтобы ухаживать за ребенком или близкими родственниками», — заявил Свищев.

Он пояснил, что по действующим нормам эта категория россиянок, отслуживших в армии, МВД или Росгвардии более 12 лет, имеющих общий стаж 25 лет, лишается права на военную пенсию из-за формального критерия — возраста 45 лет. Парламентарий подчеркнул, что инициатива не вводит новых льгот, а направлена на устранение дискриминации.

Как ранее писал 5-tv.ru, с 2026 года в страховом стаже родителей будут учитываться все периоды отпуска по уходу за ребенком до полутора лет без ограничения. Ранее предел составлял шесть лет суммарно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.