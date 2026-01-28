Русские мореплаватели 206 лет назад открыли Антарктиду

Фото, видео: © РИА Новости/А. Кочетков; 5-tv.ru

В этот день 206 лет назад русские мореплаватели открыли миру Антарктиду. Неизведанных ранее берегов достигли Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.

Наши путешественники не только открыли новый материк, но и сделали важнейшие исследования в области океанографии. Корабли «Восток» и «Мирный» отправились в историческое плавание в июле 1819-го из Кронштадта.

Экспедиция продлилась 751 день. За это время участники преодолели более 90 тысяч километров. Открыли 29 островов и один коралловый риф.

Ранее 5-tv.ru писал, что свой 74-й день рождения легендарный Федор Конюхов встретил в Смоленске — острове в Антарктиде, который еще в царские времена открыли русские мореплаватели.

Впрочем, погода там не праздничная. Порывы ветра достигают 30 метров в секунду. Но путешественник хорошо подготовился: обнес палатку деревянными барьерами и дополнительно закрепил конструкцию.

В середине ноября 2025 года на продуваемом со всех сторон острове начала работу первая в истории Антарктиды одиночная сезонная станция имени Конюхова.

