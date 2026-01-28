Повернули на Восток? Зачем Европа усиленно ищет партнерства с Китаем и Индией

Фото, видео: Reuters/Stephanie Lecocq; 5-tv.ru

При этом еще недавно Брюссель пытался диктовать Нью-Дели, с кем дружить и торговать.

Речь идет о создании зоны свободной торговли между Евросоюзом и Индией, ближайшим другом и партнером нашей страны. Подписанный документ европейцы уже поспешили назвать «главной торговой сделкой всех времен», которая избавит ЕС от зависимости как от России, так и от США. При этом совсем недавно Брюссель сам пытался диктовать Индии, с кем дружить и торговать. О причинах такого резкого «разворота на Восток» — корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Они уже даже не переобуваются, переодеваются на ходу. Урсула фон дер Ляйен полностью перекраивает свой привычный брюссельский силуэт под новую географию: восточный покрой, национальные мотивы. Ну буквально же приезжает на поклон в Индию.

А следом за ЕС и Британия резко меняет траекторию своей геополитики: у Кира Стармера рейс по направлению Лондон–Пекин, первый за восемь лет официальный визит британского премьера в Китай.

Перед поездкой — неудобные вопросы в интервью для Bloomberg. Далеко ли собрался? Приходится неуклюже оправдываться за очень уж подозрительный маневр.

Но даже в этой попытке усидеть на двух стульях, выбор европейцев все более очевиден. В Пекин уже согнали колонны военной техники для охраны этого исторического даже не разворота, а вынужденного бегства Старого света на Восток

Демонстрация не силы, а непроходящей слабости: традиционные западные связки дают сбой. Англичане ищут новую точку опоры в Поднебесной. ЕС спешно заключает в Нью-Дели торговую сделку, раздувая хотя бы так свое ускользающее величие.

«Это история двух гигантов, второй и четвертой по величине экономик мира, двух гигантов, которые выбрали партнерство, выгодное для обеих сторон», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Только эта «свободная торговля» вряд ли делает сам Евросоюз хоть сколько-нибудь свободнее. Этакий контракт на обход собственных же санкций. Запрещали российскую нефть, боролись с теневым флотом, а по сути получают тот же дизель и авиатопливо, только под другим флагом и закрепленное официальными подписями. Всего-то через одно рукопожатие — опять в объятия Москвы?

Индийский «перевалочный» эффект уже случался в 2022–2023 годах: российское сырье уходило на переработку, а нефтепродукты шли прямиком на западные рынки. В Германии, наиболее пострадавшей от газовых баталий, задают резонный вопрос: так стоило ли так необоснованно удлинять маршрут?

«Это меня бы не удивило, но это нерационально. Столько ошибок, столько ран в немецко-российских отношениях. А теперь импортировать через Индию — это лицемерие», — сказал депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Райнер Ротфус.

Но Европа не выбирает Азию, Европа отступает туда под давлением кризиса, тарифной дубины Трампа и ежедневных «втыков» из Вашингтона. Стоило только Канаде посмотреть в сторону Китая, как премьер-министра обозвали «губернатором» и пригрозили стопроцентными пошлинами.

Похолодание не только в трансатлантических отношениях. Сама зима, местами аномальная, проводит аудит состоятельности европейской политики.

Статистика беспощадна: еще только конец января, а немецкие запасы газа уже трудно назвать комфортными, особенно на юге, в Баварии где потребление традиционно выше. Хранилища пустеют рекордными темпами, но Европе остается только ждать у моря погоды и американских танкеров с неподъемно дорогим СПГ. Европейская пресса от Reuters до Politico в эти дни в унисон признает: отказавшись от российского газа Европа угодила в энерголовушку и зависимость от США. Но и судорожная попытка в срочном порядке «переподключиться» к Азии — только сильнее затягивает тиски.

