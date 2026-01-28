Фото: www.globallookpress.com/Hennadii Minchenko

Действия ВСУ не продиктованы обстановкой на линии фронта, а носят целенаправленный характер и направлены против гражданского населения.

Президент Украины Владимир Зеленский использует теракты против мирных жителей как способ сорвать любые попытки переговоров по урегулированию конфликта. Об этом 28 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Удары (Украины. — Прим. ред.) наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары — это теракты. Здесь можно найти разные причины, истоки такого поведения. <…> Это, безусловно, срыв и попытка срыва любых обсуждений, движений к миру», — сказала она в эфире «Радио Sputnik».

Захарова считает, что действия ВСУ не продиктованы обстановкой на линии фронта, а носят целенаправленный характер и направлены против гражданского населения.

Она также отметила, что внутри самой Украины Зеленского уже называют фашистом. В качестве примера дипломат привела высказывания лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, в отношении которой в стране возбудили уголовное дело.

«Представить, что Юлия Тимошенко испытывает нежные чувства к России, невозможно, поскольку несколько лет назад она предлагала расправиться с Россией. И вот мы дожили до той ситуации, когда Тимошенко назвала режим Зеленского фашистским», — сказала дипломат.

Как ранее писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на переговорах по Украине отстаивает свои национальные интересы, и назвал принципиальным сохранение договоренностей, достигнутых на переговорах с США на Аляске 15 августа 2025 года.

