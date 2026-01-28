Смертельный макияж: врачи обнаружили в заднем проходе мужчины подводку и камень

В Японии в заднем проходе мужчины обнаружили подводку c приросшим к ней камнем

После смерти 60-летнего пациента в его комнате были найдены женские вещи.

В Японии во время патологоанатомического исследования врачи обнаружили в прямой кишке мужчины подводку, к которой прикрепился огромный мочевой камень. Об этом сообщает издание Need To Know.

Необычная находку обнаружили судмедэксперты после того, как 60-летний пациент скончался в больнице. По данным специалистов, алюминиевый корпус карандаша был размером 9,8 сантиметра. Наросший на нем солевой камень достигал габаритов шесть с половиной на шесть сантиметров.

Подводка пробила переднюю стенку прямой кишки и прошла сквозь заднюю стенку мочевого пузыря, фактически соединив два внутренних органа.

Проблемы со здоровьем преследовали погибшего на протяжении последних трех лет, когда он начал жаловаться на периодические боли в области живота. Незадолго до трагического финала его состояние резко ухудшилось.

За две недели до смерти мужчина страдал от потери аппетита и диареи, а затем упал в обморок дома, где его нашел брат. Врачи в госпитале двое суток безуспешно боролись за жизнь пострадавшего, однако спасти его не удалось.

Вскрытие показало, что инфекция вызвала серьезные поражения внутренних органов. Одна почка была сильно воспалена, селезенка увеличена, а мочеточники растянуты. Итоговой причиной смерти врачи назвали сепсис, спровоцированный пиелонефритом — инфекционным-воспалительным процессом в почках.

Расследованием обстоятельств инцидента занялись правоохранительные органы. При обыске в комнате покойного нашли женские вещи и игрушки для взрослых.

Исследователи, изучавшие этот клинический случай, подчеркнули, что сексуальные действия, совершенные несколько лет назад, могут стать причиной отсроченной смерти из-за скрытых повреждений. Скорее всего, предмет находился в теле продолжительное время, что и привело к формированию массивного камня вокруг карандаша.

