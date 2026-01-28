Молчание громче слов: как Лариса Долина избегает ответов на вопросы журналистов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

От светских мероприятий до похорон близких друзей певица раз за разом выбирает один и тот же сценарий — игнор или резкий обрыв разговора.

В последние месяцы народная артистка России Лариса Долина все чаще оказывается в центре внимания не из-за музыки. У певицы отменяют концерты, а билеты не раскупают в желаемых объемах. К тому же, исполнительница демонстративно уходит от любых комментариев журналистов. А порой может и нагрубить представителям СМИ.

И если раньше подобное поведение можно было списать на усталость или право на личное пространство, то теперь молчание Долиной все чаще воспринимается как осознанная стратегия. Особенно на фоне скандалов, которые она предпочитает не обсуждать.

В материале 5-tv.ru собрали самые яркие моменты.

«Интимный вопрос»

В январе 2025 года на дне рождения народного артиста России Игоря Крутого, где традиционно царит максимально лояльная атмосфера для звезд, произошел показательный эпизод. Во время короткого общения с прессой журналистка задала, казалось бы, безобидный вопрос Долиной.

«Что вы всегда берете с собой?» — спросили у певицы.

Реакция Долиной оказалась неожиданно резкой. Певица моментально вспыхнула, назвав вопрос «очень интимным», и повысив голос, сказала: «Почему я должна на него отвечать?! Про пижаму вам рассказать, про тапочки? Это интересно, вы думаете?».

Когда репортер попыталась сгладить ситуацию и уточнить, что она имела в виду, Долина резко оборвала разговор: «Вы только что разговаривали со мной».

Похороны Кеосаяна

Осенью 2025 года Долина вновь привлекла внимание на похоронах режиссера Тиграна Кеосаяна. В Армянском храмовом комплексе, где проходила церемония прощания, произошел короткий, но показательный инцидент. Фотограф случайно задел Долину плечом. Она отшатнулась и стала отмахиваться от него, а затем резко отчитала.

На видео, разлетевшемся по соцсетям, видно, как певица отдергивает руку, отказывается от помощи и раздраженно бросает: «Вы сейчас меня снимали в этот момент?»

Минивэн, охрана и «вопросы без ответов»

В декабре 2025 года после сольного концерта в Наро-Фоминске Долину ждали журналисты. Вопросы звучали прямые и жесткие: «Вас совесть мучает, что вы забрали квартиру у девушки? Почему уклонялись от налогов?».

Ответа не последовало. Певица молча села в черный минивэн, а охрана вступила в физический контакт с репортерами. Их хватали за руки, пытались закрыть объективы, кричали: «Отойдите!». Особенно резонансным стало то, что среди журналистов была женщина.

Контраст был разительный. В зале Долина благодарила поклонников за поддержку, говорила о боли и вере в зрителя. Снаружи была агрессивная защита.

Аншлаг и тишина на Петровке

Через две недели ситуация повторилась — уже в центре Москвы. Камерный концерт в баре Petter, аншлаг, дорогие билеты, цветы, аплодисменты. Журналисты ждали на улице, зная, что на следующий день назначено судебное заседание по делу о выселении из квартиры в Хамовниках.

Когда Долина вышла, вопросы прозвучали сразу. Певица их слышала — это отметили все присутствующие. Но артистка прошла мимо с охраной, села в машину и уехала.

Абу-Даби вместо ключей

В январе 2026 года история приобрела новый оттенок. В день, когда ключи от квартиры должны были передать покупательнице Полине Лурье, выяснилось, что Долиной в стране нет. Она находилась в люксовом отеле в Абу-Даби.

Дверь вскрывали приставы — за отдельную плату. Адвокат Лурье прямо заявила: «Долина не выходит на связь».

Сама певица ограничилась короткой фразой: «Я устроилась хорошо». При этом, она отказалась уточнять, где живет и как намерена решать ситуацию.

Финальный жест молчания

Крайний эпизод показательного игнорирования произошел 26 января 2026 года перед концертом с «ДолинаBand». Корреспонденты 5-tv.ru снова попытались задать вопросы — о квартире, о реакции поклонников, о том, как скандал повлиял на ее жизнь.

Однако ответов не последовало.

Почему это перестало быть просто «личным выбором»

Все это разворачивается на фоне самого громкого кризиса публичного имиджа певицы за последние десятилетия.

Речь идет о скандале вокруг элитной квартиры в Хамовниках: судебные решения, потеря недвижимости, претензии со стороны покупательницы, вопросы о налогах и законности сделки.

История быстро вышла за рамки «частного спора» и превратилась в инфоповод, который ударил не только по репутации, но и по гастрольной деятельности — с отменами концертов, возвратами билетов и волной хейта в соцсетях.

Лариса Долина имеет полное право не разговаривать с прессой. Но когда молчание становится системным, а вопросы касаются не слухов, а судебных решений, недвижимости и ответственности, оно начинает работать против нее.

Каждый новый уход без комментариев усиливает ощущение дистанции. Каждый молча закрытый вопрос превращается в повод для домыслов. И в итоге молчание звучит громче любых оправданий.

