Бывший участник «Любэ», сенатор Александр Вайнберг покинет Совет Федерации

Вайнберг выступал в составе «Любэ» четыре года.

Совет Федерации (СФ) на заседании 28 января рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга. Поводом стало его заявление об уходе по собственному желанию. Об этом 27 января сообщил председатель комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Сенатор Александр Вайнберг подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию, это его право», — сказал Тимченко в комментарии РИА Новости.

По его словам, соответствующий вопрос будет вынесен на рассмотрение верхней палаты парламента в среду.

Александр Вайнберг представляет в Совете Федерации законодательную власть Нижегородской области, состоит в комитете верхней палаты парламента по конституционному законодательству и государственному строительству. Срок его сенаторских полномочий истекает в сентябре 2026 года.

В 1990–1994 годах Вайнберг входил в состав группы «Любэ», а в 1997 году завершил музыкальную деятельность. Нижегородскую область в Совфеде он представляет с 2011 года.

