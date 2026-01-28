«Обстоятельства сильнее»: Глюкоза отменила концерты в Казахстане

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезду ждали в крупнейших городах страны.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под творческим псевдонимом Глюкоза, не сможет провести запланированные выступления в Казахстане. Об этом артистка рассказала в Telegram-канале.

«Мы сделали все, чтобы исправить ситуацию и встретиться с вами, но обстоятельства сильнее», — говорится в посте.

По имеющимся данным, исполнительница столкнулась с серьезными трудностями при взаимодействии с организаторами мероприятий. Концерты должны были пройти в крупнейших городах страны. Звезду ждали в Алма-Ате, а на следующий день, 8 февраля, планировалось шоу в Астане.

Глюкоза подчеркнула, что ее коллектив предпринял все возможные усилия для реализации гастрольного графика. Однако представители принимающей стороны просто перестали выходить на связь.

В официальном блоге знаменитость прямо указала на виновных в срыве выступлений, предостерегая коллег от сотрудничества с конкретными лицами. Чистякова-Ионова добавила, что игнорирование запросов ее команды сделало проведение концертов невозможным, несмотря на желание встретиться с казахстанской публикой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.