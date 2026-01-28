В России с 1 марта алименты будут рассчитывать по-новому

В России с 1 марта алименты будут рассчитывать от средней зарплаты в регионе

Это не коснется семей, где вопрос выплат урегулирован судом.

С 1 марта 2026 года в России вводится новый порядок исчисления алиментов при подаче заявления на единое пособие. Согласно ему, базой для расчета станет средняя заработная плата в регионе вместо ранее использовавшегося МРОТ. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Игорь Балынин в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, сама процедура начисления выплат от родителя к ребенку останется прежней. Изменения затронут только процесс оценки нуждаемости семьи государством.

Если родители официально разведены, но при этом отсутствует судебный акт или приказ о взыскании средств, доход семьи рассчитают на основе установленных долей от среднего заработка в регионе.

«Если заявитель в разводе и нет судебного решения или судебного приказа о взыскании алиментов, то в доход семьи при оценке нуждаемости для единого пособия они включатся в доле от установленной величины», — отметил Балынин.

До вступления новых правил в силу лимиты привязаны к минимальному размеру оплаты труда, который определен в сумме 27 093 рубля. Согласно действующим нормам, на одного ребенка учитывается 25% от этой суммы, на двоих — 33%, а на троих и более детей — 50%.

С весны 2026 года расчеты будут основываться на данных Росстата о средней зарплате в конкретном регионе за прошлый год. В случае отсутствия актуальной статистики за минувший период, ведомства применят показатели позапрошлого года.

Специалист подчеркнул, что нововведения не коснутся тех семей, где вопрос выплат урегулировали через суд.

