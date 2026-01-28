«Могу лишь поздравить»: Рудова о новой должности Богомолова в Школе-студии МХАТ

Фото, видео: legion-media/Zinovskaya Olga; 5-tv.ru

Режиссер занял место исполняющего обязанности ректора школы после смерти Игоря Золотовицкого.

Актриса Наталья Рудова поздравила Константина Богомолова с новой должностью. Теперь режиссер театра и кино, драматург и поэт является еще и исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Назначение он получил после смерти ректора школы, заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого.

«Я могу лишь поздравить, я радуюсь за людей. Я думаю, что это классная должность, ему классно будет на ней. Честно говоря, видела его, наверно, сериалы, не видела его постановки в театре, поэтому не могу комментировать. Но как актер он хорош, мне нравятся его проекты именно сериальные. Как он будет работать, посмотрим. Это можно оценить только после выпуска спектаклей и работы в театре», — отметила Рудова.

Константин Богомолов с 2019 года является художественным руководителем Театра на Малой Бронной. С 2024 года он художественный руководитель Театра-сцены «Мельников», а также преподаватель в Московской школе нового кино. В качестве режиссера он снял сериалы «Содержанки», «Псих», «Хороший человек» и другие, поставил около 50 спектаклей в Москве и Петербурге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин присвоил Богомолову звание «Заслуженный деятель искусств России».

