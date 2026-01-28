На четыре вперед: до «ядерной полуночи» осталось всего 85 секунд

Фото, видео: Reuters/Kevin Fogarty; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стрелки символических Часов Судного дня переведены вперёд на четыре секунды.

Часы Судного дня переведены еще на четыре секунды вперед. До «ядерной полуночи» теперь остается — всего 85 секунд. Решение принимала международная группа ученых-атомщиков.

Свое предостережение они объяснили тем, что человечество недостаточно эффективно борется с глобальными угрозами всей цивилизации.

Планета может быть уничтожена технологиями, которые создали сами люди. Впрочем, список таких угроз весьма традиционен, он не меняется уже много лет. Это ядерное оружие и потепление климата.

«Что касается изменения климата, то давление на окружающую среду, если и изменилось, то только усилилось. Концентрация углекислого газа в атмосфере и уровень мирового океана достигли рекордных значений. Засухи, пожары, наводнения и штормы продолжают усиливаться и становиться все более непредсказуемыми. И ситуация будет только ухудшаться», — сказал председатель Совета по науке и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Даниэль Хольц.

Часы Судного дня появились в 1947 году прошлого столетия. С тех пор специалисты двигают стрелки в разные стороны, но в последние годы — исключительно вперед, к той самой «полуночи».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.