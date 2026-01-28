В России предлагают защитить глав ТСЖ от общих долгов дома

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Торгово-промышленная палата обратилась в Госдуму с инициативой.

В России планируют защитить руководителей ТСЖ, которых стали привлекать к ответственности за коммунальные долги всего дома. О таких случаях узнали «Известия».

Торгово-промышленная палата направила обращение в Госдуму. Ее представители утверждают, что судам легче сделать «крайним» председателя, чем разбираться в вопросе — и искать ответственных. Именно так, например, вышло в Дзержинске, где бывшего главу правления ТСЖ обязали выплатить около шести миллионов рублей — после ликвидации товарищества.

«Все решения, которые в доме принимаются, они принимаются не председателем правления ТСЖ, а не подниматься даже к коллегиальным органам. Поэтому если какая-то ответственность наступает имущественного характера товарищества собственников жилья, то в первую очередь нести ответственность должны все члены исполнительного органа, то есть члены правления», — сказал глава Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков.

Эксперты требуют устранить правовую неразбериху и уточнить обязанности и зону ответственности руководителей ТСЖ. Сейчас многие собственники боятся брать на себя управление многоквартирными домами. Или действуют слишком осторожно, что в итоге тормозит расчеты.

