Объект противника был выявлен в лесополосе на подступах к населенному пункту в Днепропетровской области.

Расчет БПЛА войск беспилотных систем группировки войск «Восток» обнаружил и уничтожил мобильный пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области.Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Противник развернул пункт управления БПЛА в лесополосе на подступах к населенному пункту Великомихайловка, используя естественные укрытия для маскировки. В ходе ведения воздушной разведки расчет разведывательного дрона выявил мобильный комплекс, через который осуществлялись запуски беспилотников.

После обнаружения объекта полученные координаты были переданы ударному расчету БПЛА. После подготовки и заряжения боевым комплектом расчет нанес удар по цели путем сброса боеприпаса. В результате мобильный пункт управления БПЛА противника был уничтожен, что лишило его возможности вести разведку и ослабило позиции ВСУ в данном районе.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

