В Белом доме повесили фото Трампа и Путина после саммита на Аляске

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Снимок с участием лидеров США и России появился в одном из переходов президентской резиденции.

В Белом доме разместили фотографию президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сделанную во время саммита на Аляске, который прошел летом. Об этом 27 января сообщает корреспондент Белого дома Элизабет Ландерс.

Журналистка обратила внимание на новый элемент интерьера в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с президентской резиденцией.

«Еще я заметила кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», — написала Ландерс в соцсети Х.

Ранее, 24 января, Белый дом также публиковал изображение с участием американского лидера, на котором Дональд Трамп запечатлен вместе с пингвином. На фотографии президент США идет по территории Гренландии в сопровождении животного.

Позднее, 27 января, министр Военно-морских сил США разместил в соцсети Х новое изображение с Трампом и пингвином, созданное с помощью искусственного интеллекта. На нем пингвин держит американский флаг и вместе с президентом направляется к подводной лодке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.