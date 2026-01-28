Константин Богомолов встретился с педагогами Школы-студии МХАТ

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Режиссер начал работу на новом посту.

Режиссер Константин Богомолов, ранее назначенный на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, начал работу на новом месте. О том, как это было, он рассказал в интервью «Известиям».

«Я общаюсь с педагогами, профессорами, сотрудниками, делюсь своим видением, слушаю их мысли, ощущения, сомнения, советы. Это живой процесс. Работа уже началась и, естественно, будет только нарастать», — отметил Богомолов.

Режиссер надеется, что ему удастся сохранить и преумножить традиции русской актерской школы, которую во всем мире признают великой.

Кроме того, Богомолов признался, что на данном этапе своей карьеры не ощущает ни внутренних конфликтов, ни внешних.

«У меня никогда не было проблем, когда я приходил в те или иные институции. И за все встречи, которые состоялись, я не почувствовал ни капли негатива. Как правило, сложности возникают не внутри, а вокруг — из-за ревности, амбиций, страхов. Иногда — из искреннего беспокойства, которое со временем проходит», — пояснил режиссер.

Подробнее о будущем учреждения — в эксклюзивном интервью «Известиям».

