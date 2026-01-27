Долина проигнорировала вопросы журналистов перед концертом в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

Певица выступает вместе со своим коллективом «ДолинаBand».

Народная артистка РФ Лариса Долина оставила без внимания попытки журналистов задать ей вопросы перед концертом в Москве. В распоряжении 5-tv.ru имеется видео накануне выступления звезды со своим коллективом «ДолинаBand».

Журналисты пытались узнать о дальнейших планах артистки в связи с потерей недвижимости в Хамовниках, о том, как эта история повлияла на саму певицу и отношению к ней ее поклонников. Однако Долина не ответила на попытку завязать разговор, проигнорировав представителей прессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Долина может лишиться двух квартир в Юрмале из-за санкций ЕС. Их звезда не может ни продать, ни использовать.

Народная артистка сейчас переживает непростые времена. В начале 2026 года гастрольный график Долиной заметно изменился. Концерты отменяют и переносят один за другим — билеты не продаются. Во многом репутация артистки подпорчена скандалом с продажей квартиры в Хамовниках и тем, как откладывался момент передачи ключей новой хозяйке недвижимости Полине Лурье.

