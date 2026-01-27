Счет на миллионы: муж Глюкозы погряз в долгах на фоне странного поведения жены

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

У бизнесмена заблокировали счета всех компаний.

Муж певицы Натальи Ионовой-Чистяковой, более известной как Глюкоза, столкнулся с финансовыми трудностями из-за долгов по налогам. При этом в интернете продолжают активно обсуждать своеобразное поведение артистки. Об этом пишет 7Дней.ru.

Известно, что у Александра Чистякова заблокировали счета всех компаний. Детали этой ситуации пока неизвестны. Однако проблемы с налогами у бизнесмена начались уже давно — в августе прошлого года оказалось, что Чистяков должен налоговой почти 15 миллионов рублей. Это суммарное число долгов его трех компаний.

Александр Чистяков женат на Наталье Ионовой уже 20 лет. У пары есть две дочери — Лидия и Вера. В 2024 году артистка попала в крупный скандал, после своего выступления в Красноярске в неадекватном виде. Позже ее оштрафовали за употребление наркотиков. Затем Глюкоза пропала со всех радаров, а затем кардинально изменила свой стиль.

