Ближе к катастрофе: ученые вновь перевели стрелки «Часов Судного дня»

Человечество приблизилось к «ядерной полуночи» на четыре секунды.

Американские ученые перевели стрелки «Часов Судного дня» на четыре секунды ближе к «ядерной полуночи». Теперь человечество от катастрофы отделяют 85 секунд. Об этом на видеоконференции рассказала глава американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Александра Белл.

«Человечество не достигло достаточного прогресса в решении экзистенциальных рисков, угрожающих нам всем. В связи с этим мы переводим стрелки часов вперед», — заявила генеральный директор издания.

Что такое «Часы Судного дня»

«Часы Судного дня» — это научный проект журнала Чикагского университета США «Бюллетень ученых-атомщиков». Он стартовал в 1947 году, его авторы были создателями первой американской атомной бомбы.

«Часы Судного дня» отражают уровень международной напряженности, связанный, прежде всего, с ядерной угрозой. Чем ближе часы к полуночи, тем и ближе к катастрофе.

Свободнее всего от страхов приближающейся ядерной войны человечество чувствовало себя в 1991 году. Тогда время до полуночи составляло 17 минут.

