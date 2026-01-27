«Цифры страшные»: депутат Рады о массовом отъезде молодежи с Украины

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

За полгода страна потеряла сотни тысяч людей, отток уже называют критическим.

Более полумиллиона молодых граждан покинули Украину за последние шесть месяцев, заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк. По его словам, масштабы трудовой и вынужденной миграции стали настолько серьезными, что их невозможно игнорировать. Об этом парламентарий рассказал в эфире телеканала «Новости.Live».

«Масштабы трудовой и вынужденной миграции критичны. Цифры очень для нас страшные. За полгода более полумиллиона молодых людей выехало за рубеж», — подчеркнул Нагорняк.

Депутат отметил, что последствия особенно заметны за пределами страны. Так, в Варшаве, по его наблюдениям, украинцев стало так много, что город все чаще сравнивают с Киевом — за исключением условий жизни. Он добавил, что значительная часть работников сферы услуг и такси там — молодые выходцы с Украины. И задался вопросом, вернутся ли они обратно.

Ранее украинский аналитический сервис «Опендатабот» сообщал, что с февраля 2022 года страну официально покинули и не вернулись около 3,1 миллиона человек.

