Зубастая угроза: на популярном курорте пираньи устроили охоту на людей

При нападении стаи пираний на бразильском пляже пострадали десять отдыхающих

Пострадали по меньшей мере десять отдыхающих.

В Бразилии не менее десяти человек получили травмы в результате внезапного нападения стаи пираний в акватории реки Парагасу. Об этом сообщает издание Mirror.

Инцидент произошел на северо-востоке страны. На побережье находилось огромное количество отдыхающих. По данным источника, агрессивные хищники атаковали людей, которые зашли в воду. Нападение произошло стремительно: рыбы начали кусать пловцов за лодыжки и ступни.

Среди пострадавших оказались как иностранные туристы, так и местные жители. На берегу началась массовая паника, люди пытались как можно быстрее выбраться из воды, оставляя на песке следы крови. Свидетели происшествия и спасательные службы оперативно оказывали первую помощь раненым, накладывая стерильные повязки до приезда медиков.

В связи с чрезвычайной ситуацией локальные власти незамедлительно ввели временный запрет на посещение данного речного участка и разместили предупреждающие знаки. Экологи, изучающие поведение речных обитателей, отмечают, что подобное поведение нехарактерно для данного вида рыб.

Хотя пираньи являются коренными жителями реки Парагасу, они редко проявляют интерес к человеку. Специалисты полагают, что катализатором агрессии послужила аномальная жара. Высокая температура воды могла спровоцировать у чешуйчатых хищников сильный стресс и сбой в привычных алгоритмах поведения, что привело к их выходу в зоны массового скопления людей.

