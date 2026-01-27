Смертельный спуск: 14-летний лыжник сорвался со склона на глазах у отца

В Австрии 14-летний лыжник сорвался со склона на глазах у отца

Фото: © РИА Новости/Артур Лебедев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Трагический инцидент на горнолыжном курорте унес жизнь подростка во время семейного отдыха.

В австрийских Альпах на глазах у собственного отца в результате падения со склона погиб 14-летний подросток. Об этом сообщает Bild.

Трагедия произошла на территории популярного туристического курорта Фойеркогель. Юный лыжник, прибывший на отдых из Чехии, совершал спуск в составе большой группы соотечественников, состоявшей из 18 человек. Во время движения по маршруту несовершеннолетний потерял управление и вылетел за пределы подготовленной трассы, после чего сорвался с высоты около семи метров.

Падение пришлось на опасный участок, покрытый каменной осыпью. Защитный шлем не уберег мальчика, он получил травмы головы, несовместимые с жизнью. Прибывшие на место происшествия спасатели экстренно приступили к проведению реанимационных мероприятий. Специалисты боролись за жизнь пострадавшего на протяжении часа, однако спасти подростка не удалось.

На участках, прилегающих к трассам, практически нет снежного покрова, который в нормальных условиях мог бы амортизировать удар и смягчить последствия падения. В результате этого лыжник приземлился на голую скалистую породу. Сейчас полиция и службы безопасности курорта устанавливают все обстоятельства случившегося, которые привели к гибели туриста из Чешской Республики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.