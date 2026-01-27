Помощница губернатора Белгородской области умерла через день после смерти матери

Фото: Telegram/Настоящий Гладков/vvgladkov

Трагедия в семье чиновницы унесла сразу две жизни с разницей в сутки.

Бывшая помощница руководителей Белгородской и Астраханской областей Вера Мангушева скончалась в Астрахани, куда прилетела на прощание с матерью. Женщине было 38 лет. О случившемся сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Как следует из официального сообщения, Вера умерла 26 января — на следующий день после смерти своей матери, Елизаветы Мангушевой, которая ушла из жизни 25 января после продолжительной болезни.

«Вера скоропостижно скончалась в Астрахани 26 января на 39-м году жизни, когда прилетела проститься со своей мамой. Мама Веры Елизавета Мангушева умерла 25 января после продолжительной болезни», — говорится в Telegram-канале администрации.

В региональной администрации подчеркнули, что коллеги запомнили Мангушеву открытым, светлым и неравнодушным человеком. Во время работы в Белгородской области она, по словам представителей власти, оставалась рядом с жителями в самые напряженные для региона периоды, помогая людям в тяжелых жизненных обстоятельствах.

Причина смерти Веры Мангушевой не называется. Прощание с ней и ее матерью состоится 28 января. Церемония начнется в 10:45 у Покровского кафедрального собора в Астрахани.

