Постановка в исполнении британского актера Рэйфа Файнса звучала на русском языке.

Как бы ни пытались отменить русскую культуру на Западе, все попытки провалились. Большие мировые сцены ставят наши произведения на своих подмостках. Так, в Париже в прямом смысле отгремела премьера оперы «Евгений Онегин». Причем постановка в исполнении британца Рэйфа Файнса звучала на русском языке. Корреспондент «Известий» Екатерина Хамова продолжит.

Пока на сцене политической очередная драма, Брюссель полностью перекрывает российский газ, на сцене театральной — громкая премьера. Эксклюзивные кадры: в Париже — опера «Евгений Онегин» на языке оригинала. С классическим сюжетом без навязанной толерантности. Четко по Пушкину.

В отличие от политиков, рядовые европейцы тянутся к российской культуре. Билеты на «Онегина» раскупили в первые часы. Парижане практически дрались, чтобы отдать более 200 евро за русскую классику. Съемочной группе они потом рассказали: оно того однозначно стоило:

— Исполнение было очень эмоциональным, и я действительно сильно это прочувствовал, так что для меня это был прекрасный опыт. Кроме того, постановка была замечательной.

— Мне очень нравится русский язык, я считаю его очень красивым. Мой парень, который здесь со мной, тоже изучает русский язык. Я никогда раньше не слышала оперу на русском, и то, что будут субтитры, — это отлично.

— Музыка — это искусство, и я не понимаю, почему нужно бойкотировать композитора, который жил очень давно, из-за современных политических причин. Это просто цензура искусства, и это большая потеря.

Режиссер — известный голливудский актер, британец Рэйф Файнс. До «Онегина» оперы он не ставил. Выбор произведения для дебюта не случаен. В конце 1990-х Файнс сам исполнял главную роль в экранизации поэмы Пушкина. Он давно увлекается российской культурой и даже говорит по-русски.

Постановка во многом манифест: в культуре нет места для вражды. Яркий тому пример — актерская команда. Ленского играет уроженец Украины Богдан Волков. Татьяной стала армянка Рузан Манташян. В главной роли — солист Михайловского театра Борис Пинхасович. В эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал об атмосфере за кулисами.

«Это часть нашей профессии. Мы работаем в интернациональной команде, где собираются артисты, певцы, музыканты разных национальностей. И это прекрасно. Одним словом скажу, потому что…замечательно», — подчеркнул исполнитель роли Евгения Онегина в Парижской национальной опере Борис Пинхасович.

Про работу с Рэйфом Файнсом Онегин, точнее Пинхасович, говорит: тот понимает российскую культуру так, будто сам родился в нашей стране.

«Как человек безмерно чувствительный, как англичане говорят, sensitive, я думаю, это тот пласт величайшего мирового наследия, который очень важен для него. И он отчасти, может быть, не в полной мере, не будучи русским человеком по рождению, он считывает этот наш особый уникальный код», — сказал Пинхасович.

К русской классике в этом году обратились и в Италии. Театральный сезон Ла Скалы открыла опера «Леди Макбет Мценского уезда». Режиссер, кстати, тоже россиянин — Василий Бархатов. Трансляции оперы по итальянским каналам били рекорды по рейтингам. Рецензии исключительно позитивные.

А в Париже прямо посреди улицы исполняли музыку Чайковского. А на акции протеста в Вероне звучали арии Абдразакова и даже российский гимн. И такие митинги уже не редкость.

