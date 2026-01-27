Память о подвиге: как Петербург вспоминал снятие блокады Ленинграда

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Десятки тысяч красноармейцев отдали свои жизни, пытаясь прорвать блокадное кольцо.

С блокадой тесно связана история семьи президента РФ Владимира Путина. Сегодня президент приехал на Пискаревское кладбище и возложил цветы к братской могиле, в которой похоронен его старший брат, погибший в 1942-м году. Только по официальным данным от рук фашистов в осажденном городе погибли более миллиона человек, из которых как минимум 800 тысяч были мирные жители.

О том, как в Петербурге сегодня вспоминают подвиг ленинградцев, расскажет корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Каждый сантиметр земли здесь пропитан кровью. Средняя продолжительность жизни погибших на этом узком клочке земли солдат составляла всего 52 часа.

Невский пятачок оказался единственным местом, где войска держали оборону, когда блокадное кольцо почти сомкнулось. Мемориал «Рубежный камень» — место личной памяти президента.

Здесь сражался и был тяжело ранен отец Владимира Путина, Владимир Спиридонович. Десятки тысяч красноармейцев отдали свои жизни, пытаясь прорвать блокадное кольцо. Останки бойцов поисковые отряды находят и по сей день. Этот букет алых роз от президента — всем защитникам Ленинграда.

На северо-востоке Петербурга, особенно ощущается, какую цену заплатил Ленинград за свою свободу.

Пискаревское мемориальное кладбище — крупнейшее в мире кладбище жертв войны. В одинаково ровных холмах покоятся полмиллиона мирных граждан и защитников города.

Владимир Путин преклонил колено у одного из захоронений. Здесь покоится его старший брат Виктор. Он не пережил одну из ледяных блокадных зим.

Пройдя по центральной алее, глава государства возложил венок к монументу «Мать-Родина». Метроном, что сегодня весь день звучит на Пискаревском мемориале, — как реквием по всем тем, кого привозили сюда на санках и полуторках. Самые страшные цифры — февраль 1942-го, 20 числа за один только день сюда привезли 20 тысяч умерших. Ужас тех дней хорошо помнит Галина Будумян.

«Приезжали машины, и с машин выгружали трупы. Моя мамочка не могла бросить так свою маму. Она спустилась туда, уложила ее, стала выбираться, а трупы все замороженные. Ей никак не выбраться, она скользит. Это было так страшно, я стою на краю, кричу, она тоже кричит», — поделилась воспоминаниями житель блокадного Ленинграда Галина Будумян.

С рассветом петербуржцы стали приходить на Невский проспект. Дом 14 — символ будничной стойкости ленинградцев. Такие таблички, как на этом здании, были на северных сторонах улиц Ленинграда. Они были менее уязвимы для немецких ударов с юга.

Народная артистка Лариса Лужина отчетлива запомнила и те обстрелы, и авианалеты, которыми уничтожали город. И то, как со старшей сестрой, они, девочки трех и шести лет, прятались от них.

«Залезали в самый уголочек под кровать. И как бы для нас это было наше бомбоубежище. И мама рассказывает, что она, когда после работы шла, нашла бомбоубежище, знала, что была воздушная тревога. Но нас не находила и бегала там по близлежащим местам. И потом приходила домой и находила нас под кроватью», — рассказала народная артистка РСФСР, житель блокадного Ленинграда Лариса Лужина.

На стрелке Васильевского острова, где стояли зенитки, защищавшие Ленинград от налетов, в память о всех защитниках и жителях блокадного города горят факелы Ростральных колонн.

То, что происходило в Ленинграде в самые страшные дни его истории, Петербургский суд еще четыре года назад признал геноцидом. В блокаде участвовали 11 стран. Без Финляндии, например, Германия никогда бы не смогла замкнуть блокадное кольцо.

«Финская армия, в тот период было мобилизовано столько солдат, сколько было в армии Наполеона в 1812 году. 600 тысяч человек, гигантское количество», — отметил доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Барышников.

Цифры, которые ужасают. На Нюрнбергском процессе говорилось, что 632 тысячи мирных граждан не пережили блокаду. Но советские историки Валентин Ковальчук и Геннадий Соболев провели собственное тщательное исследование и выяснили, что эта цифра занижена. Как минимум 800 тысяч только одних мирных людей погибло. А всего, по данным Петербургского суда, потери — 1 миллион 90 тысяч. В Петербурге сегодня одновременно грустный и праздничный день.

Традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости сегодня дал житель блокадного Ленинграда Герман Александрович Смирнов. Когда немцы и их союзники взяли город в осаду, ему было четыре года. Все 872 дня он провел в осажденном городе. Отчетливее всего он запомнил лица, когда над городом гремел тот победный салют.

«И я смотрю: радость со слезами. И было не остановиться. Слезы идут, а лицо радостное. Это запомнилось на всю жизнь», — рассказал житель блокадного Ленинграда Герман Смирнов.

Сегодня в Петербурге вспоминают тех, кто не пережил тех дней. И говорят спасибо тем, кто выстоял и сохранил город. Петербуржцы точно знают и никогда не забудут, что без подвига ленинградцев и всего советского народа Победы никогда бы не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.