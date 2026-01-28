Со стабильностью и без виз: россиянам открыли паломнические маршруты в Мьянму

Фото: www.globallookpress.com/BAO

Эксперты считают, что смягчение режима въезда и улучшение обстановки могут оживить турпоток.

Между Россией и Мьянмой начал действовать безвизовый режим, что расширило возможности для поездок российских туристов, в том числе с паломническими целями. Как рассказали URA.RU представители туротрасли и эксперты, интерес к этому направлению ранее сдерживался внутренним конфликтом в стране.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, на данный момент поток туристов в Мьянму остается незначительным, но потенциал у направления высокий. Он отметил, что страна обладает выраженной буддийской идентичностью, и это делает ее особенно привлекательной для российских паломников. Улучшение внутренней обстановки, по его оценке, в сочетании с отменой виз способно увеличить число поездок на 10-15%.

Эксперт подчеркнул, что основная цель поездок россиян в Мьянму — именно паломничество, несмотря на ограниченное количество религиозных объектов.

«И не удивительно, ведь это страна, в которой более 90% населения считают себя буддистами», — отметил Барзыкин.

Среди наиболее известных святынь эксперт назвал пагоду Шведагон в Янгоне, храм Дамаянджи в Багане и монастырь Таунг-Калат, расположенный на вершине горы Поупа в регионе Мандалай.

Наряду с религиозным туризмом часть путешественников рассматривает Мьянму и как направление для отдыха и познавательных поездок. Туристов могут заинтересовать водные прогулки, велосипедные маршруты, а также экскурсии к озеру Инле, в пещеру Пиндайя и на мост Убэйн.

Политолог-востоковед Елена Супонина, комментируя ситуацию URA.RU, отметила, что после обострения в 2021 году власти Мьянмы постепенно восстановили контроль почти над всей территорией страны. По ее словам, это существенно снижает риски для иностранных гостей. Она добавила, что мягкий климат и природные ландшафты делают страну привлекательной для туристов.

Самым комфортным для поездок считается период с ноября по февраль, когда температура держится в пределах 20-25 градусов тепла. В марте жара может достигать 30-40 градусов тепла.

Супонина также допустила, что безвизовый режим может способствовать укреплению экономических связей между Россией и Мьянмой. По ее словам, товарооборот между странами пока остается сравнительно небольшим, однако, согласно последним данным, его рост уже составил около 40%.

