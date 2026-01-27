Тайна песни: чьи имена произносят «Иванушки International» в своем знаменитом хите «Кукла»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Видео на эту композицию во многом стало пророческим.

Имена в известной песне «Кукла» группы «Иванушки International» скрывают личные истории солистов коллектива. Об этом музыканты рассказали в интервью программе «Хит Сториз» на телеканале МУЗ-ТВ. В выпуске, который выйдет 31 января, можно узнать об испытаниях, через которые артистам пришлось пройти во время съемок «кукольного» клипа, а также — о чем на самом деле эта совсем не детская композиция.

По словам солистов коллектива, история этого хита — особенная. Не в последнюю очередь потому, что имена, которые упоминаются в треке, скрывают личные истории исполнителей. Стихи написал поэт Александр Шаганов, но имена для «кукол» придумывали сами «Иванушки» прямо во время записи, стоя у микрофона.

«Писали, придумывали, чтобы рифмовалось, и чтобы не обидеть бывшую подружку или будущую жену. Я подумал: «Мне надо, чтобы было имя Саша, потому что тогда я дружил с девочкой по имени Александра. Мы с ней расстались, и я хотел ей такой респект сделать», — вспоминал один из солистов коллектива Андрей Григорьев-Апполонов.

Клип на «Куклу» тоже получился особенным. Ведь это единственное видео группы, в которой снялись четыре участника коллектива. В ролике можно увидеть бессменных солистов «Иванушек» Андрея Григорьева-Апполонова и Кирилла Андреева. Также «Кукла» стала последним клипом группы с певцом Игорем Сориным, который был частью первого состава коллектива.

Снялся в этом видео и музыкант Олег Яковлев, будущий член коллектива. Он выступал с «Иванушками» с 1998 по 2013 год.

Интересно, что режиссер клипа не разрешил Сорину петь в кадре, так как через видеоряд хотел показать поклонникам группы, что один из солистов покидает ее.

