В Мурманской области восстановили электроснабжение питающего центра

Фото: ПАО "Россети"

Энергетики работают круглосуточно для полного устранения последствий непогоды.

Энергетики «Россети Северо-Запад» завершили работы по установке двух временных опор на линии электропередачи, питающей северо-восточную часть Мурманска и Североморск. Это позволяет вернуть электроэнергию потребителям, чье электроснабжение было нарушено в результате сильного штормового ветра и обильного мокрого снега в конце прошлой недели, рассказали в компании.

После включения линии электропередачи «Россети Северо-Запад» обеспечивают электроснабжение подстанции 150 кВ «Промзона» в Мурманске. Все ранее введенные ограничения по электроснабжению потребителей отменены. Региональные электросетевые компании ведут работы по подключению потребителей. Сейчас на этой ЛЭП организована установка постоянной опоры.

«Также продолжаются работы на трех других пострадавших линиях. В восстановительных мероприятиях задействованы бригады и специальная техника компании, подрядных и смежных организаций», — отметили в «Россетях».

Работы ведутся круглосуточно и продолжатся до полного устранения последствий снегопада. Они осложняются экстремальными погодными условиями, заболоченной местностью тундры и низкой доступностью мест повреждений даже для вездеходной техники.

