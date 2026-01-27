Бюстгальтеры на Голливудских холмах: за что актрисе Сидни Суини грозит тюрьма

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Terenghi

Звезда сериала «Эйфория» может оказаться под следствием из-за провокационного перфоманса.

Актрисе Сидни Суини в Лос-Анджелесе могут предъявить обвинения в незаконном проникновении на охраняемую территорию и вандализме. Причиной стало размещение нижнего белья на буквах надписи Hollywood. Об этом сообщает Daily Mail.

Видеозапись дерзкого поступка появилась в социальных сетях 28-летней знаменитости в качестве рекламы ее нового бренда белья SYRN. На кадрах видно, как Суини в черном костюме вместе с командой перелезает через двухметровое ограждение и карабкается по конструкции высотой 13 метров. Затем она развешивает комплекты бюстгальтеров.

Разрешения на съемку в этой локации было получено. Однако власти подчеркивают, что у команды не было права прикасаться к историческому памятнику или взбираться на него.

Торговая палата Голливуда, владеющая правами на изображение знака, официально заявила, что не санкционировала подобные действия. Глава палаты Стив Ниссен подтвердил, что организация не знала о готовящемся перформансе и теперь проводит внутреннее расследование.

В настоящее время полиция Лос-Анджелеса еще не получила формальное заявление о преступлении. Однако за подобное правонарушение звезде грозит штраф в размере тысячи долларов или тюремное заключение сроком до полугода.

Отмечается, что проект Суини поддерживает миллиардер Джефф Безос. Но даже такое покровительство не освобождает от ответственности за нарушение правил посещения закрытой зоны, патрулируемой рейнджерами и оснащенной датчиками движения.

