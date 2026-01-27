Индия и Евросоюз подписали «историческое торговое соглашение»

Фото: www.globallookpress.com/Sondeep Shankar

Индия и Евросоюз (ЕС) заключили важнейшее соглашение о свободной торговле с целью снизить зависимость от США и Китая. Об этом сообщило британское информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Индии Нарендры Моди.

«Вчера было подписано крупное соглашение между Европейским союзом и Индией. Люди по всему миру называют это „матерью всех сделок“. Это соглашение откроет значительные возможности для 1,4 миллиарда жителей Индии и миллионов людей в Европе», — отметил индийский политик.

Договориться об условиях, указанных в данном документе, стороны пытались почти 20 лет. Это соглашение о свободной торговле поможет и Индии, и ЕС стать менее зависимыми от США и Китая.

Все пункты этого документа были согласованы вскоре после того, как Евросоюз подписал бумаги с аналогичными договоренностями с южноамериканским блоком МЕРКОСУР. Другие подробности не раскрываются.

Соглашение между Брюсселем и Нью-Дели вступит в силу только через пять-шесть месяцев, когда пройдет все юридические проверки.

Известно, что за 2025 год торговой оборот между Индией и Евросоюзом составил 136,5 миллиарда долларов.

