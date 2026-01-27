Минобороны: уничтожены места хранения и подготовки к запуску БПЛА ВСУ

Фото: © РИА Новости/

ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры Незалежной, которые используются в интересах ВСУ

Военнослужащие российской армии успешно поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия», — уточнили в ведомстве.

ВС России нанесли удар по целям несколькими видами орудий: оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), ракетными войсками и артиллерией.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что опорный пункт боевиков ВСУ Красноармейском направлении был снесен огнем из пушки М-46 группировкой войск «Центр». Перед этим беспилотником проведена разведка. После обнаружения пункта по нему был нанесен удар 130-милимитровым орудием.

Еще один опорный пункт ВСУ был уничтожен самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» орудием в 203 миллиметра.

Кроме того, российские военные заблокировали в зоне СВО район четыре на шесть километров. Внутри данного периметра находятся около 800 украинских боевиков.

