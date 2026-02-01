Религия и насилие: убивший мать отец 18 лет убеждал детей, что она покончила с собой

Daily Mail: убивший мать отец 18 лет убеждал детей, что она покончила с собой

Дантист не только избавился от супруги, но и добрался до своих пациенток.

Дети британского стоматолога Колина Хауэлла заявили, что почти два десятилетия были убеждены: их мать добровольно ушла из жизни. Правда о том, что она была убита собственным мужем, открылась лишь спустя годы — после его признания. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 65-летний Колин Хауэлл и его бывшая любовница в мае 1991 года убили своих супругов — 31-летнюю Лесли Хауэлл и 32-летнего полицейского Тревора Бьюкенена. Их тела нашли в задымленном гараже. Тогда следствие сочло произошедшее двойным самоубийством на фоне внебрачной связи.

Преступление, скрытое под видом самоубийства

Как позже установило следствие, перед смертью жертв накачали наркотиками. После чего инсценировали их гибель от выхлопных газов. Версия самоубийства оставалась официальной почти 20 лет.

Истина вскрылась лишь в 2008 году, когда Хауэлл признался в убийстве старейшинам своей церкви, а затем полиции. В 2010 году суд приговорил его к пожизненному заключению с минимальным сроком 21 год.

Его любовница, которая была бывшей учительницей воскресной школы, получила 18 лет тюрьмы. В 2024 году ей отказали в апелляции.

18 лет думала, что мама покончила с собой

Теперь дети Хауэлла — Лорен, Джон и Дэниел — впервые публично рассказали о жизни с этой ложью в документальном фильме «Убийца в доме: убийства Лесли Хауэлл и Тревора Бьюкенена». Лорен заявила, что 18 лет была уверена: ее мать покончила с собой.

«Оказалось, что ее убили мой отец и его любовница. Осознание того, сколько лет мне лгали, разрушило мое представление о жизни», — сказала она.

Лорен вспоминает, что в день после исчезновения матери в доме находились мужчины из церкви, а детям сообщили, что мама «ушла на небеса». Позже ей сказали, что смерть произошла из-за выхлопных газов — после этого девочка панически боялась машин.

Контроль, религия и насилие

Брат Лорен Джон рассказал, что рос с убеждением, будто мать совершила самоубийство, и что религия в семье использовалась как инструмент контроля.

«Я теперь понимаю, что это было жестокое обращение. Меня воспитывали через страх и подчинение», — заявил он.

Позже Джон сменил фамилию Хауэлл на девичью фамилию матери — Кларк, назвав это способом почтить ее память.

Дэниел, младший ребенок, рассказал, что долго переживал, что мать «попала в ад», потому что считал самоубийство грехом. Он также сообщил, что после смерти Лесли их отец получил страховую выплату в размере 400 тысяч фунтов (около 41 миллиона рублей), которую использовал для спасения своей стоматологической клиники.

Признание, тюрьма и новые споры

Хауэлл также был осужден за сексуальные преступления в отношении пяти пациенток. Сейчас он отбывает наказание в тюрьме строгого режима Магаберри.

Недавно BBC Two показал отдельный документальный фильм «Признания убийцы», в котором звучат аудиозаписи признаний Хауэлла. Лорен раскритиковала корпорацию за то, что ее не предупредили заранее.

«Услышав его голос, я снова испытала шок и травму», — сказала она.

В BBC заявили, что действовали в рамках общественного интереса и соблюдали редакционные стандарты.

История, которая не отпускает

Дело Колина Хауэлла уже легло в основу мини-сериала ITV «Секрет» (2016), где роль убийцы исполнил Джеймс Несбитт.

Новый документальный проект вновь возвращает общественное внимание к одной из самых резонансных криминальных историй Британии и к тому, какой след она оставила в жизни детей жертв.

