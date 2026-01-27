Назван собственник хостела в Балашихе, где в пожаре погибли четыре человека

«112»: сгоревший хостел в Балашихе принадлежит Игорю Корнееву и его супруге

Сгоревший хостел в Балашихе принадлежит председателю регионального отделения Союза пенсионеров России Игорю Корнееву и его жене. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Известно, что ранее суд запретил Корнееву открыть хостел в Реутове — в квартире на улице Октября. Причиной отказа стало использование жилого пространства не по назначению. Кроме того, постояльцы проживали с нарушением миграционного учета. В той квартире находились иностранные граждане без регистрации, которых привлекали к административной ответственности.

Скорее всего, у Корнеева было несколько подобных объектов, уточнил «112».

По информации 5-tv.ru, владелец хостела проживает в Лондоне.

Пожар в здании начался 27 января в микрорайоне Салтыковка рано утром. По предварительной версии, возгорание началось из-за костра в доме. Известно, что электричество в хостеле было отключено за неуплату, из-за чего постояльцы разожгли огонь прямо в помещении.

Кроме того, все четверо погибших — граждане Кубы. Среди пострадавших — 15-летний подросток, его госпитализировали. Точное число пострадавших устанавливают.

После ликвидации возгорания обнаружили тела двух женщин и двух мужчин. СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей (по части 3 статьи 109 УК РФ).

